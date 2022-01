SBK 2022: Dorna e FIM ritoccano il regolamento (Di martedì 18 gennaio 2022) Anno nuovo, regolamento nuovo per il mondiale SBK. Non parliamo di rivoluzioni tecniche o sportive, ma di lievi ritocchi che riguardano soprattutto la sicurezza. Il pacchetto proviene dalle ultime riunioni di FIM e Dorna, tenutesi tra novembre e dicembre 2021. In sintesi, le modifiche riguardano le procedure decisionali, il format della Superpole Race e le azioni da intraprendere in caso d’infortunio di un pilota. Le nuove norme entreranno in vigore in questa stagione, che scatterà il prossimo 9 e 10 aprile al Motorland Aragon. Prima di allora, la Commissione Superbike si riunirà ancora, per ratificare altre norme sportive e tecniche. SBK 2022: come cambia il regolamento? La prima novità riguarda la Superpole Race. In caso di bandiera rossa, la “garetta” sarà accorciata, ma la distanza minima dovrà essere di 8 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Anno nuovo,nuovo per il mondiale SBK. Non parliamo di rivoluzioni tecniche o sportive, ma di lievi ritocchi che riguardano soprattutto la sicurezza. Il pacchetto proviene dalle ultime riunioni di FIM e, tenutesi tra novembre e dicembre 2021. In sintesi, le modifiche riguardano le procedure decisionali, il format della Superpole Race e le azioni da intraprendere in caso d’infortunio di un pilota. Le nuove norme entreranno in vigore in questa stagione, che scatterà il prossimo 9 e 10 aprile al Motorland Aragon. Prima di allora, la Commissione Superbike si riunirà ancora, per ratificare altre norme sportive e tecniche. SBK: come cambia il? La prima novità riguarda la Superpole Race. In caso di bandiera rossa, la “garetta” sarà accorciata, ma la distanza minima dovrà essere di 8 ...

