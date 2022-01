Salerno | sequestrate 57 tonnellate di merce senza requisito di sicurezza

(Di martedì 18 gennaio 2022)– Nell’ambito dei controlli di contrasto alla commercializzazione di prodotti non a norma, nei giorni scorsi la Guardia di Finanza diha concluso un intervento di rilievo nei confronti di un’impresa del salernitano, sequestrando 57dipriva dei requisiti di. Nel corso dell’operazione, i militari della Tenenza di Sala Consilina hanno passato a setaccio la documentazione presentata dal rappresentante dell’azienda a corredo del combustibile detenuto presso lo stabilimento. Si trattava, nello specifico, di “nocciolino”, biomassa di natura legnosa del tutto simile al pellet utilizzata per il riscaldamento domestico. Dai riscontri effettuati, tuttavia, il materiale è risultato privo di qualsivoglia indicazione in merito alle caratteristiche qualitative e circa ...

