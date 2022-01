Quirinale | Razzi | “50-70 M5S stanno pensando di votare Berlusconi”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Elezioni al? “Draghi premier eal Colle, una coppia da sogno, tipo Messi-Ronaldo”. Così Antonio, politico e personaggio tv, sul Corriere della Sera intervenendo sulla corsa al, risponde anche su chi potrebbe sostenere la candidatura di Silvio: “I fuoriusciti dai partiti. Quelli non li ricandida più nessuno. Vogliono finire in santa pace la legislatura”. “I Cinquestelle. Sono al dieci per cento se va bene. E con il taglio dei parlamentari si sono dati la zappa sui piedi. Quelli in Parlamento non ci tornano più”. Nel segreto dell’urna “ce ne sono almeno 50-70 chediper Silvio”, conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pronto, Antonio, si trova in Svizzera? "Sono a Roma". È qui per dare una mano a Silvio Berlusconi ? "Si fa quel che si può". Cosa fa esattamente? "Parlo con i parlamentari". Campagna acquisti? "Ma che dice? ...... furono fulminati sulla via di Arcore, come Domenico Scillipoti e Antonio. Berlusconi, l'... il coordinatore nazionale Antonio Tajani in testa (per il quale se Draghi fosse eletto al, si ...Roma, 18 gen. "Draghi premier e Berlusconi al Colle, una coppia da sogno, tipo Messi-Ronaldo". Così Antonio Razzi, politico e personaggio tv, sul Corriere della ...Elezioni al Quirinale? "Draghi premier e Berlusconi al Colle, una coppia da sogno, tipo Messi-Ronaldo". Così Antonio Razzi, politico e personaggio tv, sul Corriere della Sera intervenendo sulla corsa ...