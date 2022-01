PSG, pronto il doppio colpo per convincere Mbappe a restare: uno arriva dal Milan! (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto riferito da ESPN il Paris Saint-Germain starebbe pensando a due colpi importanti in mezzo al campo per convincere Kylian Mbappé a continuare l’avventura in Francia. I nomi non sono certo una novità, anzi, visto che si tratta di Paul Pogba e Franck Kessie, in scadenza di contratto rispettivamente con il Manchester United e il Milan. Kessie Milan PSGIl piano del PSG per portarli a Parigi Come detto i due centrocampisti sono entrambi in scadenza di contratto con i propri club di appartenenza ed i parigini vorrebbero assicurarsene le prestazioni senza indennizzi e offrendo ai calciatori ingaggi esorbitanti. Il PSG è convinto che con questi due innesti si possa convincere l’attaccante francese delle intenzioni ambiziose del club ed evitare che vada a rafforzare un ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto riferito da ESPN il Paris Saint-Germain starebbe pensando a due colpi importanti in mezzo al campo perKylian Mbappé a continuare l’avventura in Francia. I nomi non sono certo una novità, anzi, visto che si tratta di Paul Pogba e Franck Kessie, in scadenza di contratto rispettivamente con il Manchester United e il Milan. Kessie Milan PSGIl piano del PSG per portarli a Parigi Come detto i due centrocampisti sono entrambi in scadenza di contratto con i propri club di appartenenza ed i parigini vorrebbero assicurarsene le prestazioni senza indennizzi e offrendo ai calciatori ingaggi esorbitanti. Il PSG è convinto che con questi due innesti si possal’attaccante francese delle intenzioni ambiziose del club ed evitare che vada a rafforzare un ...

Advertising

PadelReview : Bomba nel mondo del padel: il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi pronto ad inaugurare un circuito professionisti… - Frances13758250 : RT @francGuerrieri: 29 tra gol e assist in 27 partite stagionali, Christopher #Nkunku è pronto per tornare in una big dopo che il Psg l’ave… - MaSte92_ : RT @francGuerrieri: 29 tra gol e assist in 27 partite stagionali, Christopher #Nkunku è pronto per tornare in una big dopo che il Psg l’ave… - RiccardoLana2 : RT @francGuerrieri: 29 tra gol e assist in 27 partite stagionali, Christopher #Nkunku è pronto per tornare in una big dopo che il Psg l’ave… - lucianoMoggi_ : RT @francGuerrieri: 29 tra gol e assist in 27 partite stagionali, Christopher #Nkunku è pronto per tornare in una big dopo che il Psg l’ave… -