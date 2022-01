Pensioni | annuncio INPS | ecco chi dovrà restituire i soldi

Leggi su consumatore

(Di martedì 18 gennaio 2022) Alcuni pensionati italiani dovrannoall’se si sono trovati in questa particolare situazione Da quando è iniziata l’emergenza pandemica i pensionati d’Italia ritirano l’assegnostico in maniera “anticipata”. Questo significa che la pensione è ritirata alla fine del mese precedente e non ad inizio mese come accadeva di solito. A deciderlo un L'articolo proviene da Consumatore.com.