Pagelle Lazio Udinese | Cataldi illuminante | Success esplosivo VOTI

(Di martedì 18 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Immobile,, Silvestri FLOP: Felipe Anderson, Pussetto: Reina 6.5; Lazzari 6.5, Luiz Felipe 6, Patric 5 (115’ Vavro SV), Marusic 5.5 (80’ Hysaj 6); Milinkovic 6.5, Leiva 6 (46’7), Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 5 (103’ Romero 6), Muriqi 6 (71’ Immobile 7), Zaccagni 6 (46’ Moro 5.5) DINESE: Silvestri 7; Becao 6.5, Perez 5.5 (108? Nuytinck sv), Zeegelaar 6; Soppy 6, Samardzic 6, Jajalo 6 (77? Arslan ...

Commenta per primo- Udinese 1 - 0 dts Reina 6 : nel primo tempo guarda la partita. Nel secondo si fa trovare pronto e attento prima su Success e poi su Beto. Lazzari 6 : fa su e giù continuamente per sovrapporsi ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Udinese Ledei protagonisti del match trae Udinese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Immobile, Cataldi, Success, Silvestri ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Reina 6,5 – Il primo tiro in porta pericoloso arriva nella ripresa quando devia in angolo con il piede un diagonale di Succes ...Le pagelle di Lazio-Udinese 1-0 dts con i voti ai protagonisti e il tabellino del match degli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 ...