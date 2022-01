Oro poco mosso a 1.814 dollari l’oncia (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Avvio di giornata in leggerissimo calo per le quotazioni dell’oro che restano poco mosse con gli investitori cauti di fronte ai possibili sviluppi degli effetti della variante Omicron sulla pandemia. Sui mercati asiatici il lingotto con consegna immediata cede lo 0,2% a 1.814,2 dollari l’oncia. E’ quanto si legge in un breve lancio dell’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Avvio di giornata in leggerissimo calo per le quotazioni dell’oro che restanomosse con gli investitori cauti di fronte ai possibili sviluppi degli effetti della variante Omicron sulla pandemia. Sui mercati asiatici il lingotto con consegna immediata cede lo 0,2% a 1.814,2. E’ quanto si legge in un breve lancio dell’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

Oro: poco mosso a 1.814 dollari l'oncia - Economia Agenzia ANSA

