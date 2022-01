Omicron, recenti studi: più trasmissibile e con un nuovo sintomo (Di martedì 18 gennaio 2022) L’impennata di contagi avuti in Italia in questi ultimi mesi è dovuta alla variante Omicron, arrivando a superare i 200mila casi giornalieri di Covid che venivano registrati in precedenza. recenti studi di questa nuova variante hanno evidenziato delle novità riguardanti anche dei sintomi legati ad essa. LA NUOVA VARIANTE – Stando allo studio svolto recentemente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) L’impennata di contagi avuti in Italia in questi ultimi mesi è dovuta alla variante, arrivando a superare i 200mila casi giornalieri di Covid che venivano registrati in precedenza.di questa nuova variante hanno evidenziato delle novità riguardanti anche dei sintomi legati ad essa. LA NUOVA VARIANTE – Stando alloo svolto recentemente L'articolo

Advertising

Stefano02834209 : Molti pazienti fragili si sono vaccinati con 3 dosi da oltre 4 mesi. Recenti evidenze dicono che contro #Omicron do… - lucabattanta : RT @Ussignur_: @borghi_claudio mi sembra tutto ragionevole, in più posso aggiungere paper scientifici recenti su Omicron (ora prevalente an… - FedericaFlajani : RT @Ussignur_: @borghi_claudio mi sembra tutto ragionevole, in più posso aggiungere paper scientifici recenti su Omicron (ora prevalente an… - IMoresi : RT @Ussignur_: @borghi_claudio mi sembra tutto ragionevole, in più posso aggiungere paper scientifici recenti su Omicron (ora prevalente an… - NicolinoDel : RT @Ussignur_: @borghi_claudio mi sembra tutto ragionevole, in più posso aggiungere paper scientifici recenti su Omicron (ora prevalente an… -