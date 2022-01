Mediaset accende Twenty Seven originalità! sul defunto Paramount Network e restituisce 2 canali

(Di martedì 18 gennaio 2022)Il canale è partito ieri ma finoraaveva evitato dichiarazioni ufficiali. Oggi con un comunicato l’azienda annuncia il nuovo(che ha preso il posto di) spiegando le mutazioni che hanno coinvolto le numerazioni del digitale terrestre. Non cambia, infatti, il numero di lcn di proprietà di: all’acquisto del 27, del 49 e del 67 corrispondono la cessione del 167 a Viacom CBS (è la nuova posizione di VH1) e la restituzione al Ministero dello Sviluppo Economico del 157 (R105TV si sposta al 66 al posto di Italia2, promosso al 49) e del 257 (VirginRadio TV visibile d’ora in poi solo su satellite via Sky o tivùsat). Il nuovo 27 sarà dedicato ai “grandi blockbuster americani adatti a tutta la famiglia” proprio come il ...

davidemaggio : Mediaset accende #TwentySeven (originalità!) sul 'defunto' Paramount Network. E restituisce al Ministero 2 canali

