M5S, sgomento vertici per Grillo indagato: “Brutta grana, non ci voleva…” (Di martedì 18 gennaio 2022) sgomento e sconforto. E tanta, tanta preoccupazione. La notizia di Beppe Grillo indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di traffico di influenze illecite piomba come un macigno sui gruppi parlamentari M5S, già tesi per la partita del Quirinale giunta ormai al fischio di inizio. La notizia rimbalza sugli smartphone, si rincorre tra Camera e Senato dove in molti temono ripercussioni. Sul futuro del Movimento, in calo di consensi, ma anche sul dossier Colle. Perché il timore è che le fibrillazioni dei gruppi parlamentari possano implodere la settimana prossima, quando l’elezione del nuovo inquilino del Quirinale entrerà nel vivo. Con possibili conseguenze – se il nome di Mario Draghi dovesse avanzare – anche sulla tenuta del governo e sul futuro della legislatura. In molti, nei giorni scorsi, confidavano in un intervento di Beppe ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022)e sconforto. E tanta, tanta preoccupazione. La notizia di Beppedalla Procura di Milano con l’accusa di traffico di influenze illecite piomba come un macigno sui gruppi parlamentari M5S, già tesi per la partita del Quirinale giunta ormai al fischio di inizio. La notizia rimbalza sugli smartphone, si rincorre tra Camera e Senato dove in molti temono ripercussioni. Sul futuro del Movimento, in calo di consensi, ma anche sul dossier Colle. Perché il timore è che le fibrillazioni dei gruppi parlamentari possano implodere la settimana prossima, quando l’elezione del nuovo inquilino del Quirinale entrerà nel vivo. Con possibili conseguenze – se il nome di Mario Draghi dovesse avanzare – anche sulla tenuta del governo e sul futuro della legislatura. In molti, nei giorni scorsi, confidavano in un intervento di Beppe ...

