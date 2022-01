Lutto per Fabio Rovazzi: “A Natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato. Ti voglio immensamente bene, ciao nonna” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Ti avevo comprato delle carte giganti perché ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile”. Inizia così il post pubblicato da Fabio Rovazzi su Instagram ieri 17 gennaio. Lo youtuber e cantante 28enne ha dovuto salutare la nonna e per farlo ha scelto di condividere sui social tre foto: una insieme a lei, l’altra con il nonno e infine un video in cui giocavano a carte. La lunga didascalia a corredo continua: “Hai sempre preferito agire un po’ nell’ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto. Un’agente segreto di famiglia, ma gentile e con un cuore grande come un palazzo. Mi mancheranno i tuoi interrogatori alimentari e sulle mie relazioni”. E ancora ha scritto: “Incredibile come a Natale eri con noi e nel giro di pochi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Ti avevo comprato delle carte giganti perché ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile”. Inizia così il post pubblicato dasu Instagram ieri 17 gennaio. Lo youtuber e cantante 28enne ha dovuto salutare lae per farlo ha scelto di condividere sui social tre foto: una insieme a lei, l’altra con il nonno e infine un video in cui giocavano a carte. La lunga didascalia a corredo continua: “Hai sempre preferito agire un po’ nell’ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto. Un’agente segreto di famiglia, ma gentile e con un cuore grande come un palazzo. Mi mancheranno i tuoi interrogatori alimentari e sulle mie relazioni”. E ancora ha scritto: “Incredibile come aeri con noi e neldi...

