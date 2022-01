Le Entrate:?sulle cartelle di pagamento non si paga più l’aggio. Ma occhio alle date (Di martedì 18 gennaio 2022) Niente più oneri di riscossione, 3% o 6%, per pagamenti rispettivamente entro o oltre i 60 giorni. Eliminata anche la quota pari all'1% per le ipotesi di riscossione spontanea Leggi su ilsole24ore (Di martedì 18 gennaio 2022) Niente più oneri di riscossione, 3% o 6%, permenti rispettivamente entro o oltre i 60 giorni. Eliminata anche la quota pari all'1% per le ipotesi di riscossione spontanea

