Juve ai quarti di Coppa Italia | 4-1 alla Sampdoria

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Convincente nel gioco e spietata in zona gol. Lantus ha conquistato la qualificazione aidi finale dibattendo, all'Allianz Stadium di Torino, laper 4-1 in una gara in cui sulle due panchine erano seduti rispettivamente Marco Landucci per la squalifica di Massimiliano Allegri e Felice Tufano (tecnico della formazione primavera blucerchiata), in attesa del ritorno di Marco Giampaolo che prenderà il posto dell'esonerato D'Aversa. Lantus è partita subito forte tenendo in scacco lanella propria metà campo e al 25? è stato Cuadrado a sbloccare la sfida su punizione fischiata, al limite dell'area, per fallo di Bereszynski su Morata. Lo stesso difensore polacco è stato suo malgrado protagonista sulla ...