Ipotesi Berlusconi al Quirinale, il web si scatena: i meme più divertenti (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Tra pochi giorni il Parlamento sarà chiamato a eleggere il successore di Mattarella. E mentre i partiti si incontrano per decidere chi sarà il nuovo inquilino del Quirinale, da un social all’altro impazzano i meme su Silvio Berlusconi, sostenuto dal centrodestra come imminente Presidente della Repubblica. Tra ironia e riferimenti costanti al “bunga bunga”, il popolo del web si scatena sul Cavaliere: ecco i meme più divertenti. Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Tra pochi giorni il Parlamento sarà chiamato a eleggere il successore di Mattarella. E mentre i partiti si incontrano per decidere chi sarà il nuovo inquilino del, da un social all’altro impazzano isu Silvio, sostenuto dal centrodestra come imminente Presidente della Repubblica. Tra ironia e riferimenti costanti al “bunga bunga”, il popolo del web sisul Cavaliere: ecco ipiù

Advertising

matteorenzi : Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di @ItaliaViva a Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale i… - fattoquotidiano : Antonio Manzini, “padre” di Rocco Schiavone, boccia l'ipotesi del Caimano come presidente della Repubblica: “Se gua… - lorepregliasco : L'impressione è che lo spazio mediatico dato all'ipotesi Berlusconi al Quirinale sia molto superiore alla probabili… - Giusepp62081124 : RT @matteorenzi: Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di @ItaliaViva a Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale il 13%,… - SignorAldo : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #18gennaio. Tra i temi: ??Sul #Quirinale la Lega pensa a un piano B. Poi il chiariment… -