Il super green pass è illegittimo? la Consulta si pronuncia mercoledì 19 (Di martedì 18 gennaio 2022) L’obbligo di super green pass per accedere a numerosi contesti e situazioni che implicano la presenza di una pluralità di persone, ha creato più di una polemica e ha spaccato l’opinione pubblica. Nelle ultime settimane, non sono mancate le critiche da parte di chi sostiene che questa certificazione rafforzata non fa che limitare illegittimamente diritti e libertà costituzionalmente garantiti. E proprio questa settimana la Corte Costituzionale si pronuncerà su un ricorso presentati da cinque parlamentari isolani, i quali chiedono di fatto la sospensione cautelare dell’obbligo. super green pass: ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato Il certificato verde rafforzato potrebbe essere illegittimo? Per coloro che hanno fatto ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 18 gennaio 2022) L’obbligo diper accedere a numerosi contesti e situazioni che implicano la presenza di una pluralità di persone, ha creato più di una polemica e ha spaccato l’opinione pubblica. Nelle ultime settimane, non sono mancate le critiche da parte di chi sostiene che questa certificazione rafforzata non fa che limitare illegittimamente diritti e libertà costituzionalmente garantiti. E proprio questa settimana la Corte Costituzionale si pronuncerà su un ricorso presentati da cinque parlamentari isolani, i quali chiedono di fatto la sospensione cautelare dell’obbligo.: ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato Il certificato verde rafforzato potrebbe essere? Per coloro che hanno fatto ...

