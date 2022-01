Governare l’imprevedibile Airpress presenta le sfide dell’All domain

Leggi su formiche

(Di martedì 18 gennaio 2022) I conflitti del futuro saranno pervasi dalle tecnologie disruptive e faranno compiere un salto quantico alle dottrine militari. Negli Usa alle Multi-operation sono state sostituite le operazioni cosiddette All. Il tema, oggetto dell’ultimo numero del mensile, è stato discusso in un evento digital promosso dalla rivista, nel quale si sono confrontati esperti delle Forze armate e dell’industria: Fernando Giancotti, già presidente del Centro alti studi per la Difesa, Marco Bertolini, che ha comandato il Coi (oggi chiamato Covi e diretto dal generale Francesco Figliuolo), Stefano Cont, fino a qualche mese fa attaché militare presso l’ambasciata italiana a Washington, ed Enrico Savio, chief strategy officer di Leonardo. Una rivoluzione dottrinale, secondo la quale le Forze armate dovranno agire in contemporanea in ...