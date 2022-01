(Di martedì 18 gennaio 2022) Ci sono vittorie che lanciano campanelli di allarme e pareggi che valgono molto di più. Perché danno convinzione e confermano uno nuovo status da grande squadra. In un colpo solo l'a Bergamo ha ...

Advertising

sportli26181512 : Di Biagio: 'Inzaghi da battere, la sua Inter domina le partite': Di Biagio: 'Inzaghi da battere, la sua Inter domin… - Gazzetta_it : Di Biagio: 'Inzaghi da battere, la sua #Inter domina le partite' - Biagio_Effe : RT @marifcinter: #Inzaghi:'Penso che abbiamo vinto meritatamente la Supercoppa contro Juve che ha fatto ottima gara. Squadra rimasta sempre… - Biagio_Effe : RT @DAZN_IT: Una partita che vale più di tre punti ???? Inzaghi parla alla vigilia di #AtalantaInter Alle 13.15 su Inter TV, disponibile su… - Biagio_Effe : RT @90ordnasselA: “.. Santiago Bernabeu. Inzaghi chiede a Perisic: «Sei stanco Ivan?». «No quando vedi qualcosa così». Tre mini racconti pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Inzaghi

La Gazzetta dello Sport

... eppure lo 0 - 0 con l'Atalanta deve essere preso come un nuovo step di crescita del gruppo di Simone. Ne è sicuro Gigi Di, impressionato da questa Inter. "Bergamo è stata solo una ...... oltre ad Abbiati, Adani, Amoruso, Antonini, Barone, Carbone, Di, Oddo, Serginho, Ventola, .... Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro. Indisponibili: nessuno. JUVENTUS (4 - 3 - 3): 36 ...MILANO «La Supercoppa è vinta e fa già parte del passato. Dobbiamo sbollire l’euforia, sarà una sfida scudetto». Non usa giri di parole Simone Inzaghi: l’allenatore dell’Inter mette in guardia i suoi, ...