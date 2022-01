Daniel Radcliffe sarà "Weird Al" Yankovic in un film (Di martedì 18 gennaio 2022) Weird: The Al Yankovic Story, il biopic sul celebre e bizzarro musicista Weird Al" Yankovic, ha trovato il suo protagonista: si tratta della star del franchise di Harry Potter, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe è stato appena scelto per interpretare il musicista Weird Al Yankovic in un nuovo film biografico, intitolato Weird: The Al Yankovic Story, che sarà disponibile in streaming esclusivamente su The Roku Channel. La pellicola sarà prodotta da Funny or Die and Tango per The Roku Channel, con Eric Appel alla regia. Yankovic, artista musicale di enorme successo, è coinvolto nella produzione della pellicola e a tal ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022): The AlStory, il biopic sul celebre e bizzarro musicistaAl", ha trovato il suo protagonista: si tratta della star del franchise di Harry Potter,è stato appena scelto per interpretare il musicistaAlin un nuovobiografico, intitolato: The AlStory, chedisponibile in streaming esclusivamente su The Roku Channel. La pellicolaprodotta da Funny or Die and Tango per The Roku Channel, con Eric Appel alla regia., artista musicale di enorme successo, è coinvolto nella produzione della pellicola e a tal ...

