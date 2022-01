Covid, verso l'intesa: ecco i negozi dove non servirà il Green pass per entrare (Di martedì 18 gennaio 2022) Il ministero della Pubblica amministrazione e quello dello Sviluppo economico lavorano al Dpcm che conterrà la lista delle attività per cui non sarà necessario avere la certificazione verde. Oltre a supermercati e farmacie, potrebbero esserci anche gli ottici e i negozi per l'acquisto di pellet o legna per il riscaldamento. Gli acquisti all’aperto - ad esempio nei mercati o nei distributori di benzina - dovrebbero essere sempre consentiti, mentre potrebbe servire il pass per andare dal tabaccaio Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 gennaio 2022) Il ministero della Pubblica amministrazione e quello dello Sviluppo economico lavorano al Dpcm che conterrà la lista delle attività per cui non sarà necessario avere la certificazione verde. Oltre a supermercati e farmacie, potrebbero esserci anche gli ottici e iper l'acquisto di pellet o legna per il riscaldamento. Gli acquisti all’aperto - ad esempio nei mercati o nei distributori di benzina - dovrebbero essere sempre consentiti, mentre potrebbe servire ilper andare dal tabaccaio

Advertising

fattoquotidiano : Regole Covid, il dpcm sui negozi: verso l’obbligo di green pass anche per edicole e tabaccai. Ecco dove non servirà… - RaiNews : In quali negozi si potrà entrare dal 1 febbraio, senza vaccino e senza green pass base? Il punto della situazione - Agenzia_Ansa : Covid, verso ingresso senza pass al supermercato e dal medico. Le novità in arrivo con il Dpcm previsto dall'ultimo… - siamo_la_Roma : ?? Verso #RomaLecce di #CoppaItalia ?? Un calciatore del #Lecce si è negativizzato ?? La nota del club salentino… - bizcommunityit : Regole Covid, il dpcm sui negozi: verso l’obbligo di green pass anche per edicole e tabaccai -