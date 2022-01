Coppa Italia 2021/2022, le statistiche degli ottavi di finale (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il passaggio ai quarti di finale di Atalanta, Fiorentina e Milan, oggi alle 17,30 la Lazio ospita l’Udinese: nei sette precedenti giocati nel torneo tra le due squadre il bilancio è di quattro vittorie biancocelesti, due successi bianconeri e un pareggio. In particolare la squadra di Sarri e la formazione di Cioffi si sono incrociate due volte a questo punto della competizione e in entrambe le occasioni i capitolini hanno passato il turno, arbitra Minelli. La partita sarà trasmessa su Italia 1, nei sedicesimi i friulani hanno superato il Crotone alla Dacia Arena trionfando per 4-0. Alle 21,00 la Juventus riceve la Sampdoria: i bianconeri si sono aggiudicati otto delle nove gare in Coppa Italia contro i blucerchiati, il rimanente match disputato a Marassi il 7 settembre 1986 terminò 2-1 per i doriani. Due i ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il passaggio ai quarti didi Atalanta, Fiorentina e Milan, oggi alle 17,30 la Lazio ospita l’Udinese: nei sette precedenti giocati nel torneo tra le due squadre il bilancio è di quattro vittorie biancocelesti, due successi bianconeri e un pareggio. In particolare la squadra di Sarri e la formazione di Cioffi si sono incrociate due volte a questo punto della competizione e in entrambe le occasioni i capitolini hanno passato il turno, arbitra Minelli. La partita sarà trasmessa su1, nei sedicesimi i friulani hanno superato il Crotone alla Dacia Arena trionfando per 4-0. Alle 21,00 la Juventus riceve la Sampdoria: i bianconeri si sono aggiudicati otto delle nove gare incontro i blucerchiati, il rimanente match disputato a Marassi il 7 settembre 1986 terminò 2-1 per i doriani. Due i ...

