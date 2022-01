Contagi tra i più Piccoli: De Luca fa il Punto Della Situazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Il governatore Della Campania De Luca fa il Punto Della Situazione sui Contagi tra i bambini e i ragazzi in età scolastica. De Luca si rivolge al Ministro dell’Istruzione e ... Leggi su youreduaction (Di martedì 18 gennaio 2022) Il governatoreCampania Defa ilsuitra i bambini e i ragazzi in età scolastica. Desi rivolge al Ministro dell’Istruzione e ...

Advertising

repubblica : Record di contagi tra i più piccoli. Le scuole svuotate dalle quarantene [di Corrado Zunino] - Tg3web : Tra quarantene e contagi, nelle scuole il 50 % delle classi è in didattica a distanza. A Bogliasco, alle porte di G… - Open_gol : Gran parte delle infezioni asintomatiche non viene rilevata. Per questo è verosimile che oggi venga registrata solt… - antonellaa262 : Nuovo allarme del governatore sui contagi da Covid 19 in Campania tra i più giovani: “Invierò questi dati ai Minist… - Teresafas : RT @QPeriscopica: @GustavoMichele6 Come danneggiare salute ed economia 25mila bambini vuol dire 25mila famiglie, tanti ragazzi a casa e più… -