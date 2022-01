Calciomercato Milan: piace un talento della Ligue1 per la difesa (Di martedì 18 gennaio 2022) In casa Milan piace il talento della Ligue 1 classe 2002 per la difesa. Rossoneri ormai tormentati dalla continua ricerca al difensore centrale perfetto. La coppia dei sogni formata da Kjear-Tomori va rimpiazzata, il danese lo rivedremo nella prossima stagione e Tomori è fermo un mese per l’ intervento al menisco subito settimana scorsa. Con Romagnoli appena guarito dal COVID mister Pioli si sta affidando alla coppia Kalulu-Gabbia, giovane coppia di prospettiva ma che non da di certo le sicurezze che c’erano prima, vedi la partita contro lo Spezia di ieri sera. Maldini ha ormai la lista della spesa sui papabili sostituti ma il sogno rimane sempre Botman. Milan che temporeggia e Lille che fa muro e rossoneri che dovranno cambiare target. Il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) In casailLigue 1 classe 2002 per la. Rossoneri ormai tormentati dalla continua ricerca al difensore centrale perfetto. La coppia dei sogni formata da Kjear-Tomori va rimpiazzata, il danese lo rivedremo nella prossima stagione e Tomori è fermo un mese per l’ intervento al menisco subito settimana scorsa. Con Romagnoli appena guarito dal COVID mister Pioli si sta affidando alla coppia Kalulu-Gabbia, giovane coppia di prospettiva ma che non da di certo le sicurezze che c’erano prima, vedi la partita contro lo Spezia di ieri sera. Maldini ha ormai la listaspesa sui papabili sostituti ma il sogno rimane sempre Botman.che temporeggia e Lille che fa muro e rossoneri che dovranno cambiare target. Il ...

