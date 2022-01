Calcio: da Krause 175 mln per lo sviluppo e il futuro del Parma (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - Non si ferma l'impegno di Kyle Krause per il Parma. L'imprenditore statunitense, al vertice del Krause Group, continua nel suo obiettivo di rafforzare la società da un punto di vista finanziario, all'interno di una strategia di business che guarda al medio-lungo termine, più che al risultato (sportivo ma non solo) nell'immediato, mettendo al centro anche il rispetto delle regole e una visione innovativa su diversi temi. Secondo quanto riporta Calcio&finanza tramite Krause Group (gruppo internazionale con un fatturato consolidato da oltre 2,5 miliardi di dollari la cui principale società è la Kum & Go, rivenditore di carburanti a base di petrolio con più di 400 negozi e 5.000 dipendenti negli Stati Uniti), fin dal suo sbarco in Italia ha infatti investito in maniera ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - Non si ferma l'impegno di Kyleper il. L'imprenditore statunitense, al vertice delGroup, continua nel suo obiettivo di rafforzare la società da un punto di vista finanziario, all'interno di una strategia di business che guarda al medio-lungo termine, più che al risultato (sportivo ma non solo) nell'immediato, mettendo al centro anche il rispetto delle regole e una visione innovativa su diversi temi. Secondo quanto riporta&finanza tramiteGroup (gruppo internazionale con un fatturato consolidato da oltre 2,5 miliardi di dollari la cui principale società è la Kum & Go, rivenditore di carburanti a base di petrolio con più di 400 negozi e 5.000 dipendenti negli Stati Uniti), fin dal suo sbarco in Italia ha infatti investito in maniera ...

