Bianca Berlinguer: «Io e Luigi Manconi aspettiamo una tregua dal Covid per sposarci» (Di martedì 18 gennaio 2022) Che Bianca Berlinguer a 62 anni fosse pronta ad andare all’altare col compagno storico Luigi Manconi, 73, s’era scoperto lo scorso dicembre, quando la coppia aveva affisso a Roma le pubblicazioni di nozze. La cerimonia, però, non è ancora andata in scena: «aspettiamo una tregua dal Covid per sposarci», ha spiegato la conduttrice di CartaBianca Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 18 gennaio 2022) Chea 62 anni fosse pronta ad andare all’altare col compagno storico, 73, s’era scoperto lo scorso dicembre, quando la coppia aveva affisso a Roma le pubblicazioni di nozze. La cerimonia, però, non è ancora andata in scena: «unadalper», ha spiegato la conduttrice di Carta

