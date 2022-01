Australian Open | cosa deve fare Jannik Sinner per superare Casper Ruud Il norvegese si è ritirato

Advertising

angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Krissy_42 : Matteo sei un grande!!! Il ringraziamento di Matteo Berrettini all’Imodium - anegal : RT @piersar62: ?? AUSTRALIAN OPEN???? Dalila Jakupovic ???? spaventata lascia la sua qualificazione dopo un attacco di 'tosse e angoscia'. A… -

Seconda giornata degli. Buona la prima per Sinner, che si libera in tre set del portoghese Sousa, numero 140 del mondo. Eliminati Cecchinato, Travaglia e Mager, quest'ultimo battuto dal russo Rublev, 5testa ...di Redazione Sport Cadono al primo turno Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato Jannik Sinner stacca il pass per il secondo turno deglicon un'altra prova di forza. Il 20enne allievo di Riccardo Piatti, numero 11 del seeding, piega Joao Sousa 6 - 4 7 - 5 6 - 1 in poco più di 2 ore e si assicura con un ace ad uscire la ...Debutto con vittoria per Jannik Sinner agli Australian Open 2022. L'altoatesino ha sconfitto il portoghese Joao Sousa con il punteggio 6-4 7-5 6-1 in due ore e nove minuti di gioco e ha strappato il p ...Sulla carta una vittoria di routine, ma non è stato semplice per Jannik Sinner imporsi nel match d'esordio degli Australian Open 2022 contro il portoghese Joao Sousa, ripescato nel tabellone principal ...