Ansia e Covid: così la psicoterapia online può aiutare (Di martedì 18 gennaio 2022) Uno studio pubblicato in ottobre sul Lancet, prestigiosa rivista scientifica inglese, indica che l'incidenza a livello globale di depressione e Ansia è aumentata del 25% nel 2020 Uno dei molti problemi emersi durante la pandemia da Covid-19 è quello legato a un più diffuso malessere psicologico ed emotivo nella popolazione. Uno studio pubblicato in ottobre sul Lancet, prestigiosa rivista scientifica inglese, indica che l'incidenza a livello globale di depressione e Ansia è aumentata del 25% nel 2020. La ricerca in questione è una meta-analisi che esamina oltre 40 studi nel mondo e che evidenzia un quadro purtroppo fosco. Più nel dettaglio, si sono registrati 53,2 milioni di nuovi casi di depressione (un aumento del 27,6%) e di 76,2 milioni di casi di Ansia (+26,5%). Ciò è particolarmente preoccupante in quanto ...

