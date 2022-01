Annuncia con un post l’open day, presidente consiglio comunale di Telese bersaglio dei no vax (Di martedì 18 gennaio 2022) “Delinquenti”, “criminali”, “assassini”, “Dobbiamo ricordarci e segnarci nomi e cognomi di tutti questi”, “Tu come tutti i politici meritate l’estinzione vergognatevi”. Sono alcuni dei commenti intrisi di odio e violenza apparsi sulla pagina facebook di Maria Venditti, presidente del consiglio comunale di Telese Terme (Benevento) e consigliere con delega ai Servizi social. Il post in questione è quello con il quale Venditti rendeva noto lo svolgimento, nella giornata di ieri, dell’open day vaccinale dedicato alla fascia d’età 5-14 anni organizzato dal Comune di Telese Terme con la collaborazione dell’istituto scolastico che lo ha ospitato e dell’Asl di Benevento. “Già dai primi secondi dopo la pubblicazione del post noto interazioni intense , poco dopo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 gennaio 2022) “Delinquenti”, “criminali”, “assassini”, “Dobbiamo ricordarci e segnarci nomi e cognomi di tutti questi”, “Tu come tutti i politici meritate l’estinzione vergognatevi”. Sono alcuni dei commenti intrisi di odio e violenza apparsi sulla pagina facebook di Maria Venditti,deldiTerme (Benevento) e consigliere con delega ai Servizi social. Ilin questione è quello con il quale Venditti rendeva noto lo svolgimento, nella giornata di ieri, delday vaccinale dedicato alla fascia d’età 5-14 anni organizzato dal Comune diTerme con la collaborazione dell’istituto scolastico che lo ha ospitato e dell’Asl di Benevento. “Già dai primi secondi dopo la pubblicazione delnoto interazioni intense , poco dopo ...

Advertising

il_pucciarelli : Due giorni fa Potere al popolo (con Prc, Pc ed ex M5S) annuncia il proprio sostegno alla candidatura a presidente d… - SerieA : Serie A ?? - nunziarusso4 : RT @il_pucciarelli: Due giorni fa Potere al popolo (con Prc, Pc ed ex M5S) annuncia il proprio sostegno alla candidatura a presidente della… - bb91687509 : RT @il_pucciarelli: Due giorni fa Potere al popolo (con Prc, Pc ed ex M5S) annuncia il proprio sostegno alla candidatura a presidente della… - andrea_doda : RT @il_pucciarelli: Due giorni fa Potere al popolo (con Prc, Pc ed ex M5S) annuncia il proprio sostegno alla candidatura a presidente della… -

Ultime Notizie dalla rete : Annuncia con MSCI annuncia un'alleanza strategica con Menai Financial Group Agenzia ANSA Sanremo, Laura Pausini superospite della seconda serata: «Grazie Ama, ci sarò» Dopo i Maneskin, che aprirano la rassegna, ecco Laura Pausini. La cantane sarà superospite della seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 2 febbraio. Lo ha annunciato ...

Bitpanda annuncia il nuovo growth leadership team Bitpanda annuncia il completamento del nuovo growth leadership team che guiderà la crescita della fintech in futuro ...

Dopo i Maneskin, che aprirano la rassegna, ecco Laura Pausini. La cantane sarà superospite della seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 2 febbraio. Lo ha annunciato ...Bitpanda annuncia il completamento del nuovo growth leadership team che guiderà la crescita della fintech in futuro ...