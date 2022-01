Andrea Iannone spiffera un intimo retroscena su Belen: “lo chiamava fallimento” (Di martedì 18 gennaio 2022) Come molti ricordano Andrea Iannone e Belen Rodriguez hanno avuto un’intensa storia d’amore, naufragata nel 2018. Adesso, a distanza di anni il pilota di moto Gp, ha rivelato in una recente intervista a Verissimo un inedito retroscena sulla sua ex compagna. Ecco cosa ha detto della showgirl argentina. Andrea Iannone e Belen Rodriguez-AltranotiziaAndrea Iannone questo weekend è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua vita e delle sue storie d’amore. Ha anche fatto cenno alla storia con Belen di cui ha svelato un retroscena inedito. Ecco cosa ha detto sulla sua ex partner. Andrea Iannone svela un segreto sulla sua ex Come ... Leggi su altranotizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Come molti ricordanoRodriguez hanno avuto un’intensa storia d’amore, naufragata nel 2018. Adesso, a distanza di anni il pilota di moto Gp, ha rivelato in una recente intervista a Verissimo un ineditosulla sua ex compagna. Ecco cosa ha detto della showgirl argentina.Rodriguez-Altranotiziaquesto weekend è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua vita e delle sue storie d’amore. Ha anche fatto cenno alla storia condi cui ha svelato uninedito. Ecco cosa ha detto sulla sua ex partner.svela un segreto sulla sua ex Come ...

Advertising

IncontriClub : Andrea Iannone: “Belen stava con me, ma soffriva molto per il matrimonio” - ParliamoDiNews : Andrea Iannone: la confessione su Belen - Gossip Blog #andrea #iannone #confessione #belen #gossip #blog - gossipblogit : Andrea Iannone: “Belen stava con me, ma soffriva molto per il matrimonio” - UnaDonna_it : Le parole dell'ex di Belen Rodriguez sulla loro storia ?? - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Andrea Iannone ci racconterà la sua stori… -