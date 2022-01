Alex Belli contro Nathalie Caldonazzo: “Chiedi scusa”. Ma lei non ci sta! (Di martedì 18 gennaio 2022) Nathalie Caldonazzo è una concorrente che non guarda in faccia nessuno, ormai l’abbiamo capito un po’ tutti. Prima litiga con Valeria, poi con Katia e Manila Nazzaro e ora è riuscita anche a scontrarsi con Alex Belli, nonostante non si siano mai incontrati all’interno della casa. Come vi abbiamo raccontato qui, Nathalie Caldonazzo ha etichettato come “narcisista patologico covert” Alex Belli, ovviamente lui ha voluto replicare in puntata e l’ha fatto cercando di mantenere un tono sempre educato. Le parole di Alex Belli contro Nathalie Caldonazzo Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 introduce l’argomento con un video in cui si sentono i ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 gennaio 2022)è una concorrente che non guarda in faccia nessuno, ormai l’abbiamo capito un po’ tutti. Prima litiga con Valeria, poi con Katia e Manila Nazzaro e ora è riuscita anche a scontrarsi con, nonostante non si siano mai incontrati all’interno della casa. Come vi abbiamo raccontato qui,ha etichettato come “narcisista patologico covert”, ovviamente lui ha voluto replicare in puntata e l’ha fatto cercando di mantenere un tono sempre educato. Le parole diAlfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 introduce l’argomento con un video in cui si sentono i ...

