AEW | È ufficiale | Jon Moxley tornerà nel prossimo episodio di Dynamite!

(Di martedì 18 gennaio 2022) Jonnella prossima puntata di Dynamite. La notizia è stata ufficializzata dall’account twitterdella AEW. Nel tweet si legge che “Mox apparirà per la prima volta dopo quasi 3 mesi di assenza”, facendo il suo ritorno a lungo atteso dai fan. Ricordiamo che l’ex AEW World Champion manca dagli schermi da novembre quando Tony Khan, attraverso un tweet e con l’approvazione dello stesso, annunciava l’inizio del percorso di riabilitazione dell’ex Shield, per disintossicarsi da alcol e droghe. Problemi che sono stati sempre presenti nella vita dell’ex spericolato delle indies e discussi anche nella sua recente autobiografia, “Mox”, dove parla apertamente di alcune dipendenze e demoni personali, che spesso ne hanno pregiudicato anche forma fisica e rendimento – come si evince dalle sue ...

