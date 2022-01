Activision Blizzard | continua la causa per molestie sessuali | più di 700 segnalazioni

(Di martedì 18 gennaio 2022), la società produttrice di famosi videogiochi torna nel mirino della giustizia. Lo stato della California ha iniziato a luglio unalegale controè un’azienda statunitense produttrice e distributrice di videogiochi. La società è nata dalla fusione traEntertainment. La fusione è stata annunciata il 2 dicembre 2007, con un valore stimato di 18,8 miliardi di dollari. Produttori di giochi di fama mondiale come Call of Duty e Overwatch sono ora sotto il mirino della giustizia, le accuse?e sessismo, a quanto riporta Hd Blog. In seguito a un’indagine durata due anni, nel luglio 2021 lo Stato della California ha mosso ...

Nerdbunker : Microsoft anuncia compra da Activision Blizzard - Eurogamer_es : Microsoft compra Activision-Blizzard - XboxItalia : Oggi è una giornata storica. Siamo felici di annunciare che i franchise famosi in tutto il mondo, oltre che il tale… - marino29b : RT @Nerdbunker: Microsoft anuncia compra da Activision Blizzard - essovyus : @Fabios981 @yetz1 Blizzard é da Activision e Activision é da Microsoft agora -

Ultime Notizie dalla rete : Activision Blizzard

Con una mossa decisamente a sorpresa, Microsoft ha annunciato di aver acquisito, azienda che controlla marchi molto noti nel mondo dei videogiochi, come Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch e il giocatissimo Candy Crush . Qualche ...Microsoft ha annunciato l'intenzione di acquisire la società di videogiochicon l'obiettivo di accelerare la propria crescita nel segmento gaming su dispositivi mobili, PC, console, cloud e metaverso. Il colosso di Redmond acquisiràper ...Si tratta del più grande accordo del settore che rende il produttore di Xbox la terza maggiore società di videogiochi per reddito ...La sorprendente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft genera i primi interrogativi sul ruolo del Game Pass.