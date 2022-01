Ventotene | in nome di Sassoli il recupero del carcere di Pertini

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La prematura scomparsa di David, il Presidente del Parlamento europeo, produce echi profondi nella vita politica e istituzionale italiana. Sarà infatti dedicato ail Progettoper il, sull’isola, deldi Santo Stefano. A lanciare la proposta la commissaria straordinaria del Governo, Silvia Costa, d’intesa con il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Draghi: “protagonista della Ue“ Un’idea che il premier Mario Draghi ha accolto, sottolineando come “la morte di Davidrappresenta una grande perdita per l’Italia e per l’Europa intera. I tributi riflettono la profondità del suo impegno a favore di una Europa più unita e più libera, come nelle intenzioni dei padri fondatori“. Per queste ragioni, il Premier ...

RaiNews

Per queste ragioni il premier condivide 'pienamente la proposta di intitolargli il Progetto- Santo Stefano , per una Scuola di Alti pensieri in un luogo a lui molto caro. Sarà un modo per ...... questa Europa, tanto da farsi un periodico e poi un quotidiano con lo stesso, poi regolarmente falliti. Si fa presto a dire Europa ed europei, non quelli sognati ada antifascisti nel ...Il progetto Ventotene per il recupero del carcere di Santo Stefano verrà intitolato a David Sassoli. Il progetto Ventotene per il recupero del carcere di Santo Stefano verrà intitolato a David Sassoli ...VENTOTENE – Sarà intitolato a David Sassoli, il presidente del parlamento europeo ed ex giornalista del Tg 1 prematuramente scomparso la scorsa settimana a soli 65 anni, il progetto per il recupero de ...