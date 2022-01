Ultime Notizie Roma del 17-01-2022 ore 19:10 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora di emergenza covid in apertura si vedono segnali importanti di rallentamento dell’epidemia in Italia Ma la domanda se siamo arrivati al piccola risposta potrebbe essere il mio lo dice Nino cartabellotta della fondazione gimbe il caso di positività di tamponi molecolari è sceso mentre quello degli antigeni si è stabile intorno al 15% spiega questo è conseguenza del fatto che abbiamo situazioni differenziate da regione a regione alcune potrei aver già raggiunto il picco ovviamente aspettiamo che questo rallentamento Si consolidi anche perché in tanti sono tornati al lavoro e scuola da pochi giorni dopo le feste di Natale intanto Fabio Ciciliano componente del comitato tecnico-scientifico al CTS sostiene che ci accorgeremo del Picco quando questo sarà ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora di emergenza covid in apertura si vedono segnali importanti di rallentamento dell’epidemia in Italia Ma la domanda se siamo arrivati al piccola risposta potrebbe essere il mio lo dice Nino cartabellotta della fondazione gimbe il caso di positività di tamponi molecolari è sceso mentre quello degli antigeni si è stabile intorno al 15% spiega questo è conseguenza del fatto che abbiamo situazioni differenziate da regione a regione alcune potrei aver già raggiunto il picco ovviamente aspettiamo che questo rallentamento Si consolidi anche perché in tanti sono tornati al lavoro e scuola da pochi giorni dopo le feste di Natale intanto Fabio Ciciliano componente del comitato tecnico-scientifico al CTS sostiene che ci accorgeremo del Picco quando questo sarà ...

