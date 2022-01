Tennis: Rafael Nadal sarà ad Acapulco, insieme a lui Daniil Medvedev e Matteo Berrettini (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il torneo ATP di Acapulco 2022 si appresta a vivere un’edizione molto importante, con un tabellone molto ricco che vedrà tanti nomi di peso, ad iniziare da quello dello spagnolo Rafael Nadal, ufficializzato proprio quest’oggi dall’organizzazione messicana. Saranno dunque cinque i top 10 presenti al torneo messicano, poichè oltre a Nadal ci saranno anche l’azzurro Matteo Berrettini, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev, campione in carica dopo la vittoria del 2021. La rassegna 2022 si disputerà invece dal 21 al 26 febbraio, e vedrà alcune novità dal punto di vista degli impianti, poichè si svolgerà nella nuova Arena GNP Seguros, in grado di ospitare oltre diecimila spettatori, per un torneo che promette ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il torneo ATP di2022 si appresta a vivere un’edizione molto importante, con un tabellone molto ricco che vedrà tanti nomi di peso, ad iniziare da quello dello spagnolo, ufficializzato proprio quest’oggi dall’organizzazione messicana. Saranno dunque cinque i top 10 presenti al torneo messicano, poichè oltre aci saranno anche l’azzurro, il russo, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev, campione in carica dopo la vittoria del 2021. La rassegna 2022 si disputerà invece dal 21 al 26 febbraio, e vedrà alcune novità dal punto di vista degli impianti, poichè si svolgerà nella nuova Arena GNP Seguros, in grado di ospitare oltre diecimila spettatori, per un torneo che promette ...

Advertising

Eurosport_IT : RAFAAAAAAAA! ?????? Nadal batte Cressy e conquista l'ATP 250 di Melbourne: il maiorchino diventa il primo nella stori… - barbara75ferre : ?????? AUSTRALIAN OPEN - Lo spagnolo Rafael Nadal ha convinto con una partita perfetta nel primo turno degli Australi… - TennisWorldit : Davenport: 'Bello rivedere Rafael Nadal, ma ha poche chance a Melbourne' - TennisWorldit : Becker: 'Rafael Nadal non giocherebbe se non pensasse di poter vincere' - TennisWorldit : Rafael Nadal: 'Non mi interessa se vincerò più slam di Federer e Djokovic' -