Tagliano le orecchie ai propri cani per motivi estetici: 6 mesi di reclusione per i padroni di due Bully (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sei mesi di reclusioni per i padroni di due American Bully. Il reato? Aver tagliato le orecchie ai propri cani per motivi estetici. Denunciati per maltrattamento e per falso nel 2018 dalle guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale protezione animali di Roma. Oggi sono stati condannati. Denunciati dalla protezione animali di Roma La denuncia è partita a seguito di controlli svolti durante una manifestazione canina. Che si è svolta a Roma. Nell'ambito dell'operazione Dirty Beauty (Bellezza sporca) condotta dagli agenti dell'Oipa della Capitale. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Torino. Città dove risiedevano i due proprietari all'epoca dei fatti. La condanna a un anno di reclusione è ...

