Sinner-Sousa, Australian Open 2022: programma, orario, tv, streaming. Si gioca all’alba (Di lunedì 17 gennaio 2022) Jannik Sinner farà il suo debutto agli Australian Open 2022 nella notte italiana di martedì 18 gennaio. L’azzurro sarà opposto al portoghese Joao Sousa, 32enne n.140 del mondo proveniente dalle qualificazioni. Esiste un precedente tra i due, sull’erba: nelle qualificazioni ad Halle 2019 si impose il lusitano per 6-7 (6), 6-3, 6-4. Il match dell’italiano sarà il secondo dall’1.00 sulla Kia Arena. In precedenza scenderanno in campo l’americana Robin Anderson e la veterana Australiana Samantha Stosur, sfida di difficile lettura che potrebbe durare un’ora come tre. Dunque, indicativamente, Sinner scenderà in campo tra le 2.00 e le 4.00 di notte in Italia. In caso di successo, l’altoatesino si ritroverebbe al secondo turno il vincente della partita tra l’americano Steve ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Jannikfarà il suo debutto aglinella notte italiana di martedì 18 gennaio. L’azzurro sarà opposto al portoghese Joao, 32enne n.140 del mondo proveniente dalle qualificazioni. Esiste un precedente tra i due, sull’erba: nelle qualificazioni ad Halle 2019 si impose il lusitano per 6-7 (6), 6-3, 6-4. Il match dell’italiano sarà il secondo dall’1.00 sulla Kia Arena. In precedenza scenderanno in campo l’americana Robin Anderson e la veteranaa Samantha Stosur, sfida di difficile lettura che potrebbe durare un’ora come tre. Dunque, indicativamente,scenderà in campo tra le 2.00 e le 4.00 di notte in Italia. In caso di successo, l’altoatesino si ritroverebbe al secondo turno il vincente della partita tra l’americano Steve ...

Advertising

sportli26181512 : Sinner, esordio agevole? C’è Sousa, sconfitto da Seppi a Wimbledon: Sinner, esordio agevole? C’è Sousa, sconfitto d… - infoitsport : Sinner-Sousa, Australian Open 2022: programma, orario, tv, streaming. Si gioca in nottata - infoitsport : Sinner-Sousa in TV: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 - sportface2016 : #AustralianOpen 2022, come e quando seguire #Sinner-#Sousa in diretta - Adriana11100542 : RT @Alenize82: Situazione #AusOpen Jannik #Sinner affronterà il lucky loser Joao #Sousa. È stato ripescato anche #Escobedo, che se la vedr… -