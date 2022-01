Sicurezza | Sala | ci aspettiamo immediato rinforzo dallo Stato

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Comune di Milano assumerà 500 nuovi agenti della Polizia locale ma "ciche questo ingente sforzo, in un momento in cui si sa quanto è difficile far quadrare il bilancio, sia accompagnato ...

DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - SkyTG24 : Sicurezza #Milano, Sala: “Comune assumerà 500 nuovi agenti, ma ci aspettiamo sforzo Stato” - albemilano : #Milano #Sala: 'Aumento violenza dovuto alla pandemia' Appost’ - infoitinterno : Milano: Sala, su sicurezza ci aspettiamo immediato rinforzo da Stato - discoradioIT : 'Ci aspettiamo che l'ingente sforzo del Comune di Milano' di assumere 500 nuovi vigili 'sia accompagnato da un adeg… -

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, intervenendo sul tema dellain Consiglio comunale, riunito online, dopo le aggressioni avvenute in città a Capodanno e quella di pochi ...Il sindaco di Milano Beppeinterviene in apertura del Consiglio comunale per parlare del tema. Un intervento chiesto dalle opposizioni dopo le violenze a più di una decina di ragazze in piazza Duomo della notte ...Dopo le violenze di Capodanno, il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato della questione Sicurezza promettendo più vigili e più e migliori ...Il Comune di Milano assumerà 500 nuovi agenti della Polizia locale ma "ci aspettiamo che questo ingente sforzo, in un momento in cui si sa quanto è difficile far quadrare il bilancio, sia accompagnato ...