(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno 15 e 14 anni i giovanissimidai Carabinieri della sezione radiomobile di Marano. Sono di Napoli, il primo di Forcella l’altro del quartiere Mercato, e sono stati sorpresi mentre in scooter trascinavano un grosso. Lo avevano “raccolto” in unprivato nel comune di Marano e quando si sono accorti di essere stati beccati lo hanno abbandonato in strada. La loro fuga è durata molto poco, appena un centinaio di metri. Sono stati entrambi identificati,per furto e riaffidati ai genitori. Lo scooter era privo di assicurazione e il baby centauro alla guida senza patente perché ancora non conseguita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Prendono pino da un condominio, denunciati due ragazzi ** - LaMomyVa : RT @Maruzzella8720: Occhi che sanno parlare Che ti prendono così...???? Pino Daniele - animainquieta89 : RT @Maruzzella8720: Occhi che sanno parlare Che ti prendono così...???? Pino Daniele - Il_Raffaele_ : RT @Maruzzella8720: Occhi che sanno parlare Che ti prendono così...???? Pino Daniele - Maruzzella8720 : Occhi che sanno parlare Che ti prendono così...???? Pino Daniele -

Ultime Notizie dalla rete : Prendono pino

anteprima24.it

...merita un 8 per intuizioni musicali e scelta testuale (compreso il già leggendario "Ciao Zio!",...fa battute ("A Telelombardia sono arrabbiati? Checco Zalone mi ha detto che se non milì, ...... Antonio Magi, spiegando che 'non sempre le infezioni siall'interno delle strutture ... È la fotografia del dottorPasqua , direttore dell'Unità operativa complessa Terapia intensiva e ...16 gen 2022 - Chi è lo “zio Pino” che Dargen D’Amico saluta nel testo del ritornello di “Dove si balla”? E chi è Oloferne, che Highsnob e Hu menzionano in “Abbi cura di te”? Solo sei parolacce su 25 c ...