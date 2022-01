No#News Magazine – anno IV – numero II

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Buuuuongiorno amici oziosi! Vi sentite tristi? Niente paura, per svoltare questo blue monday c’è! Abbiamo scelto dei colori sgargianti per la nostra copertina di questa settimana, e vogliamo vedervi con un sincero sorriso immergendovi nella tenera galleria del contest fotografico Nature Photographer of the Year 2021. Vi portiamo poi al cinema dove solo per tre giorni a partire da oggi è in proiezione il film anime DEMON SLAYER – THE MOVIE: IL TRENO MUGEN di Haruo Sotozaki che trovate tra le nuove uscite al cinema di questa settimana, non dimenticate di dare un’occhiata anche alla classifica dei film al box office. Sempre aggiornato il cartellone degli spettacoli in scena nei teatri milanesi, lo sapete che finalmente ha aperto il Teatro Lirico G. Gaber di via Larga? Un’ottima occasione per uscire! Già che siete da quelle parti potete ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : No#News Magazine

RaiNews

di Lucia Pezzuto per il7L'ospedale Perrino di Brindisi ha adottato un nuovo modello organizzativo aprendo un open ... Inoltre per continuare a garantire assistenza ai pazientiCovid sarà ...In una recente intervista ai microfoni di W, Kirsten Dunst è tornata a parlare del memorabile bacio a testa in giù con Tobey Maguire ...Way Home , che naturalmente è ancora nelle sale, e ...Tom Holland ci ha regalato un tutorial in cui spiega il modo corretto di togliersi i vestiti e ovviamente abbiamo preso appunti. L'attore ha mostrato il metodo passo dopo passo, spogliandosi di alcuni ...Asteroid bigger than any building on Earth to soar past the planet Starmer refuses to apologise, insisting he broke no Covid rules over office beer DUP leader denies deal with Government to bring back ...