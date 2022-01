Napoli, Zielinski in partenza per Bologna: il polacco ‘corre’ per essere titolare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Corsa contro il tempo per Zielinski: il polacco parte per Bologna e Spalletti è pronto a schierarlo dal 1? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Corsa contro il tempo per: ilparte pere Spalletti è pronto a schierarlo dal 1? L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportface2016 : +++#Napoli, Piotr #Zielinski positivo al #COVID19: due giorni fa aveva giocato contro la Juventus nonostante la qua… - DiMarzio : Il ?@sscnapoli? annuncia la positività di #Zielinski - sportli26181512 : Probabili formazioni di Bologna-Napoli: Mihajlovic con il ballottaggio per la fascia destra, con De Silvestri in va… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, ok del medico, Zielinski arruolabile da stamattina, corsa per raggiungere Bologna -