Malattie del colon, se avverti questi 7 sintomi dovresti urgentemente farti visitare da un medico (Di lunedì 17 gennaio 2022) questi 7 sintomi possono indicare che hai un problema al colon. Non dovresti mai ignorarli! Molti di noi tendono a non preoccuparsi quando avvertono “strani” sintomi perché pensano che prima o poi passeranno. Può essere un semplice mal di stomaco o dei crampi addominali dovuti a qualcosa che abbiamo mangiato e che non abbiamo digerito bene, ma se avverti questi 7 sintomi, non dovresti mai ignorarli perché possono indicare problemi molto più gravi. Costipazione Se soffri di costipazione e avverti dolore durante la defecazione, potresti soffrire di diverticolite. La diverticolite è un’infiammazione di dilatazioni dell’intestino a forma di sacchetto all’interno del colon. Oltre a questa patologia, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 17 gennaio 2022)possono indicare che hai un problema al. Nonmai ignorarli! Molti di noi tendono a non preoccuparsi quando avvertono “strani”perché pensano che prima o poi passeranno. Può essere un semplice mal di stomaco o dei crampi addominali dovuti a qualcosa che abbiamo mangiato e che non abbiamo digerito bene, ma se, nonmai ignorarli perché possono indicare problemi molto più gravi. Costipazione Se soffri di costipazione edolore durante la defecazione, potresti soffrire di diverticolite. La diverticolite è un’infiammazione di dilatazioni dell’intestino a forma di sacchetto all’interno del. Oltre a questa patologia, ...

Advertising

ladyonorato : Qui la conferma da parte del Direttore del reparto malattie infettive dello Spallanzani di Roma, sul metodo di clas… - rtl1025 : ?? L'#Italia diventa tutta #rossascuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il #Covid19: è l'indicazio… - Fabio62209122 : RT @ElGusty99523701: Dr. Stephanie Seneff del MIT: I richiami ripetuti saranno devastanti a lungo termine. Le cellule immunitarie iniziano… - rifleplan : RT @ElGusty99523701: Dr. Stephanie Seneff del MIT: I richiami ripetuti saranno devastanti a lungo termine. Le cellule immunitarie iniziano… - PatrizioPatern1 : RT @Bluefidel47: Ricordatevi questo per bene: Vogliono vaccinare tutti, perché non si possono permettere che rimanga un gruppo di controll… -