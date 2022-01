Lol – Chi ride è fuori 2 | svelata la data di uscita su Prime Video

Leggi su trashblog

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Lol – Chi2 ha finalmente unadi! Il comedy show targato Amazon, che vede 10 comici sfidarsi in una gara all’ultima risata, è approdato per la prima volta sulla piattaforma lo scorso anno sotto la conduzione di Fedez e Mara Maionchi. Per settimane meme, gif ehanno fatto il giro del web, rendendo LOL uno dei programmi più virali e seguiti della stagione. Dato il grande successo, proprio oggi, nel giorno del “Blue Monday”,ha deciso di allietare i fan rivelando ladidi Lol – Chi2: la seconda stagione sarà disponibile sulla piattaforma da giovedì 24 febbraio 2022. Ecco ...