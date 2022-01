L' educazione in famiglia e? ancora determinante per regolare i comportamenti tra partner?

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). I numeri sono sempre più eloquenti delle parole e, quando si affronta il problema della violenza sulle donne, forniscono una fotografia nitida di quanto sta accadendo. Ebbene, le ultime statistiche relative al periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2021 registrano 246 omicidi, con 102 vittime donne di cui 86 uccise in ambito familiare, di cui 59 ammazzate dal. Gli atti persecutori sono stati 13.990 e 3.995 le violenze sessuali. Ma anche le parole sono importanti e per questo vale la pena di leggere quanto dicono gli esperti che ogni giorno cercano di contrastare questo drammatico fenomeno. Nel dossier presentato in occasione della Giornata contro la violenza il 25 novembre scorso il capo della polizia Lamberto Giannini ha scritto: «La violenza contro le donne è, purtroppo, un fenomeno ...

CameliaLadi : @immreb Spillo non lo ha insultato. Ha espresso un: opinione e come tutti noi ha diritto di dire la sua essendo anc… - controsenso__ : @XTHET1DE dov’è la sua maleducazione? ma sei seria? lui e la sua famiglia si sono permessi di perculare un professi… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: HO DETTO CHIARO A VITA MIA CHE SONO INFANTILE HO AVUTO QUESTA EDUCAZIONE NELLA MIA FAMIGLIA DALLA MIA MADRE E LA MIA M… - SjDHE0xGbeKIRlt : HO DETTO CHIARO A VITA MIA CHE SONO INFANTILE HO AVUTO QUESTA EDUCAZIONE NELLA MIA FAMIGLIA DALLA MIA MADRE E LA MI… - marialuisa1477 : io seriamente voglio imparare dalla famiglia stefanelli ad asfaltare così con educazione -

Ultime Notizie dalla rete : educazione famiglia

Orizzonte Scuola

...l'aumento dell'ansia e della depressione nei giovani possa essere la conseguenza di una... l'uomo ha bisogno di scoprire il senso dell'esistere, di incontrare una proposta (in, a ...... in particolare il rapporto con Italo che si modifica grazie all'sentimentale che gli dà ... Lei sposa quest'uomo per salvare la propria, è un personaggio femminista ma senza saperlo, ...Vediamo insieme cosa accadrà dalle anticipazioni di Love is in the air. Ora che Eda e Serkan potranno concentrarsi sul fare i genitori a Kiraz, ci saranno mille ostacoli da superare. Le prossime punta ...Per istruzione parentale si fa riferimento alla scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, qualora dec ...