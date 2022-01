Advertising

MaSte92_ : RT @Gazzetta_it: Lazio, serve un vice-Immobile: bocciato Muriqi, avanza Lapadula - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, Lapadula avanza come vice Immobile. Bocciato Muriqi - LALAZIOMIA : Gazzetta dello Sport - La Lazio pensa a Lapadula: serve la partenza di Muriqi | - Aquila6811 : RT @Gazzetta_it: Lazio, serve un vice-Immobile: bocciato Muriqi, avanza Lapadula - tonicardelli : @VagulaAnimula Io l'ho trovato nel sito Salute Lazio. Se ti serve subito e se c'è una cosa analoga da te prova a ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio serve

Qualcosa si muove alle spalle di Ciro Immobile. Laè infatti in procinto di regalare al tecnico Sarri un nuovo vice del bomber. Finora lo è stato Muriqi, ma solo sulla carta perché l'allenatore lo ha subito bocciato, evitando di utilizzarlo ......neldi proprietà di Acea che servirà la città di Roma. Nell'attesa che arrivi l'ok da parte della conferenza dei servizi Nell'attesa che arrivi l'ok da parte della conferenza dei servizi,...FORMELLO - “Serve lo spirito di voler passare il turno, la Coppa Italia è importante. Dobbiamo scendere in campo con la testa di chi deve giocare una partita importante. Non pensiamo alle gare passate ...Il tecnico biancoceleste ha presentato la gara contro l'Udinese: "Non pensiamo alle altre partite, andiamo dritti" ...