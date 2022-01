Lavori pubblici, la Pisana approva la Tariffa prezzi 2022 per le opere pubbliche ed impiantistiche (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ stata approvata dalla Giunta regionale la Tariffa dei prezzi edizione 2022 per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio e con l’entrata in vigore della nuova Tariffa cessa di avere validità la Tariffa prezzi 2020 che resta in vigore solo per i progetti già approvati, gli appalti in corso o già aggiudicati al momento della pubblicazione della delibera regionale. Con questo aggiornamento sono stati inserite voci mancanti e adeguate alle nuove normative. Inoltre alla luce dei consistenti aumenti dei costi di alcuni dei principali materiali da costruzione, sono stati aggiornati i prezzi delle lavorazioni dove presenti i suddetti materiali. La Tariffa in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ statata dalla Giunta regionale ladeiedizioneper leedili eddel Lazio e con l’entrata in vigore della nuovacessa di avere validità la2020 che resta in vigore solo per i progetti giàti, gli appalti in corso o già aggiudicati al momento della pubblicazione della delibera regionale. Con questo aggiornamento sono stati inserite voci mancanti e adeguate alle nuove normative. Inoltre alla luce dei consistenti aumenti dei costi di alcuni dei principali materiali da costruzione, sono stati aggiornati idelle lavorazioni dove presenti i suddetti materiali. Lain ...

