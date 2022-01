L’autista che non vuole vaccinarsi (e tamponarsi) dopo aver partecipato a “un gioco da tavola” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha preso per buone le indicazioni fornite da un gioco di carte scoperto su Internet senza, però, leggerne le istruzioni. Sulle pagine de Il Corriere della Sera di oggi troviamo la storia di Michele Mancini che di professione faceva L’autista e magazziniere per un’azienda di Torino. L’uomo ha raccontato di essere senza stipendio dal 15 ottobre scorso, quando ha deciso di rinunciare al suo lavoro e alla sua paga pur di non vaccinarsi. E oltre all’immunizzazione ha rifiutato anche di sottoporsi ai tamponi. Tutta colpa di un gioco di società. Michele Mancini, il no vax convinto dal “gioco degli Illuminati” Un racconto paradossale. Le parole di Michele Mancini sono l’esatto specchio di una parte della civiltà moderna (non solo italiana) che rifugge dal vaccino celandosi dietro motivazioni assurde. In questo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha preso per buone le indicazioni fornite da undi carte scoperto su Internet senza, però, leggerne le istruzioni. Sulle pagine de Il Corriere della Sera di oggi troviamo la storia di Michele Mancini che di professione facevae magazziniere per un’azienda di Torino. L’uomo ha raccontato di essere senza stipendio dal 15 ottobre scorso, quando ha deciso di rinunciare al suo lavoro e alla sua paga pur di non. E oltre all’immunizzazione ha rifiutato anche di sottoporsi ai tamponi. Tutta colpa di undi società. Michele Mancini, il no vax convinto dal “degli Illuminati” Un racconto paradossale. Le parole di Michele Mancini sono l’esatto specchio di una parte della civiltà moderna (non solo italiana) che rifugge dal vaccino celandosi dietro motivazioni assurde. In questo ...

