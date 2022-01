Juve, secondo socio Lindsell Train non tradisce: sottoscritto aumento pro quota (Di lunedì 17 gennaio 2022) In virtù della maggiorazione dei diritti di voto nella Juventus, Lindsell Train, fondo inglese che è da alcuni anni il secondo socio del club bianconero dietro Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann), ha visto calare il proprio peso in termini di diritti di voto, mantenendo però la larga parte della propria quota per quanto riguarda L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) In virtù della maggiorazione dei diritti di voto nellantus,, fondo inglese che è da alcuni anni ildel club bianconero dietro Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann), ha visto calare il proprio peso in termini di diritti di voto, mantenendo però la larga parte della propriaper quanto riguarda L'articolo

Advertising

GoalItalia : Sconcerti sicuro: la Juve può puntare al secondo posto ?? - ClaMarchisio8 : Anche se la pressione della #Juve non è di quelle feroci, la capacità dell'Inter nel costruire gioco e uscire dal p… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Juve, il socio Lindsell Train non tradisce: sottoscritto aumento pro quota: In virtù della maggio… - Paolo2571 : @jordancs580 secondo me vlahovic non verrebbe ugualmente.. ma appoggio il non rinnovo.. e non lo dico io ma lo sent… - CalcioFinanza : Juve, il secondo socio Lindsell Train non tradisce: il fondo inglese ha sottoscritto l'aumento di capitale pro quot… -