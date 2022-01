Italia, terribile frontale tra due auto: è morto tra le fiamme (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un incidente terribile è accaduto questa sera (sabato 15 gennaio 2022) in frazione Mogol di Brusasco, lungo la strada provinciale 590 in prossimità di via Case Sparse. #FOTO A FINE ARTICOLO Stando alle prime informazioni, due vetture si sarebbero entrare in collisione frontalmente. Le auto coinvolte sono una Opel Corsa e una Volkswagen Passat. La Opel viaggiava in direzione di Brozolo mentre l'altra verso Cavagnolo. Dopo lo scontro la Opel Corsa ha preso fuoco. All'interno dell'abitacolo era ancora presente Luca Ferro che si trovava alla guida. Il giovane, classe 2002, residente a Verrua Savoia è stato estratto dall’auto dai vigili del fuoco. I soccorsi. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco di Montanaro, Chivasso, Asti, Livorno Ferraris e Torino. Il loro intervento è valso la liberazione del giovane che, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un incidenteè accaduto questa sera (sabato 15 gennaio 2022) in frazione Mogol di Brusasco, lungo la strada provinciale 590 in prossimità di via Case Sparse. #FOTO A FINE ARTICOLO Stando alle prime informazioni, due vetture si sarebbero entrare in collisione frontalmente. Lecoinvolte sono una Opel Corsa e una Volkswagen Passat. La Opel viaggiava in direzione di Brozolo mentre l'altra verso Cavagnolo. Dopo lo scontro la Opel Corsa ha preso fuoco. All'interno dell'abitacolo era ancora presente Luca Ferro che si trovava alla guida. Il giovane, classe 2002, residente a Verrua Savoia è stato estratto dall’dai vigili del fuoco. I soccorsi. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco di Montanaro, Chivasso, Asti, Livorno Ferraris e Torino. Il loro intervento è valso la liberazione del giovane che, ...

Advertising

PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - patrick_c : RT @pesceriso: Quando abitavo in Italia non sapevo cosa fosse uno tsunami. Adesso capisco la sua terribile portata distruttiva. Anche quand… - SInspiegabili : Sono tante le città in Italia che possono vantare origini leggendarie, tra queste c’è anche Terni, la cui storia sa… - Blackskorpion4 : RT @lauranaka: 3/'Il team di Draghi ha promosso una riforma della burocrazia e lo snellimento del sistema 'arcano' della giustizia penale.… - LaCiuraRaffaele : RT @lauranaka: 3/'Il team di Draghi ha promosso una riforma della burocrazia e lo snellimento del sistema 'arcano' della giustizia penale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia terribile Confindustria Cosenza: crisi energetica ha impatto terribile per sistema produttivo ...ci troviamo a fare i conti con una vera e propria crisi energetica che ha un impatto terribile sul ... In Italia, invece, sono stati stanziati fondi per fronteggiare l'emergenza prevalentemente alle ...

Covid, marito donna incinta di Sassari che ha perso bimbo: "Grati alla Meloni per interessamento" "Una storia terribile che lascia senza fiato e che non deve finire nel dimenticatoio. Pretendiamo ... Ad Alessia e suo marito la nostra vicinanza", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia sui social ...

Aereo precipitato: un terribile schianto in Italia. Dov'è successo Napoli.zon L'astio di Renzi: continua a usare la corsa al Quirinale per attaccare tutti i giorni Bersani Il leader di Italia Viva: "La sindrome di Bersani o la frittata di Bersani prende a chi è convinto di poter gestire il Quirinale senza rendersi conto prima che il Quirinale è una cosa più grossa di lo ...

Tragico incidente stradale a Cosenza, morto il motociclista di 30 anni Trasportato in condiziono gravissime all’Annunziata di Cosenza è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale COSENZA – Non c’è l’ha fatta , F. P di 30 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente st ...

...ci troviamo a fare i conti con una vera e propria crisi energetica che ha un impattosul ... In, invece, sono stati stanziati fondi per fronteggiare l'emergenza prevalentemente alle ..."Una storiache lascia senza fiato e che non deve finire nel dimenticatoio. Pretendiamo ... Ad Alessia e suo marito la nostra vicinanza", ha scritto la leader di Fratelli d'sui social ...Il leader di Italia Viva: "La sindrome di Bersani o la frittata di Bersani prende a chi è convinto di poter gestire il Quirinale senza rendersi conto prima che il Quirinale è una cosa più grossa di lo ...Trasportato in condiziono gravissime all’Annunziata di Cosenza è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale COSENZA – Non c’è l’ha fatta , F. P di 30 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente st ...