Incidente a Parma | le vittime salgono a tre | Martina | 17 anni | e Renat | 21 | non ce l' hanno fatta

Advertising

LuceverdeRadio : [AGG] ?? #Autostrade #Incidente - A1 Milano Bologna ? RIAPERTO TRATTO tra Parma e Fiorenzuola > Milano ?????? Coda… - RADIOBRUNO1 : Incidente nel Parmense: salgono a tre le giovani vittime #cronaca #Parma #17gennaio - LuceverdeRadio : [AGG] ??? #Autostrade #Incidente - A1 Milano Bologna ? Ancora TRATTO CHIUSO tra Parma e Fiorenzuola > Milano… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Milano #trattochiuso per incidente tra Parma e Fiorenzuola Entrata consigliata… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Milano #trattochiuso per incidente tra Parma e Fiorenzuola fino alle 16:00 del… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Parma

... dove il traffico era già parzialmente rallentato a causa di unche si era verificato ... qui sono intervenuti i sanitari del 118 di Fidenza e dell'elisoccorso di, oltre ai vigili del ...Un frontale tra due veicoli In quella che è una giornata nerissima per l'Emilia Romagna, con un terribileavvenuto a Torrechiara die costato la vita a tre giovani di età compresa tra ...Incidente stradale mortale sabato sera verso le 19 a Torrechiara, lungo la strada Massese, all'altezza dell'incrocio con strada della Badia: ha perso la vita Josef Venturini, 18 anni appena compiuti, ...Incidente stradale mortale a Torrechiara, in provincia di Parma. Incidente Torrechiara: la prima vittima è Josef Venturini. Nello scontro tra due auto avvenuto intorno alle 19 ha perso la vita un raga ...