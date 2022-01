Highlights Fognini-Griekspoor | primo turno Australian Open 2022 VIDEO

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Fabioesce di scena aldegli: il ligure cede di schianto a Tallon, il quale, grazie allo score di 6-1 6-4 6-4, conquista il suo ventinovesimo successo consecutivo, considerando anche il circuito Challenger. L’ultima sconfitta del numero 62 del mondo risale al 2 settembre scorso, quando cedette a Novak Djokovic al secondodegli US. Il taggiasco, dal canto suo, esce all’esordio per il secondo Major di fila, cosa che non capitava addirittura dal 2016. Riviviamo quanto accaduto sui campi del Melbourne Park, grazie aglidel match. SportFace.

